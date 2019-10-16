Эрдоган приедет в Россию в октябре

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
«Визит может состояться до конца октября», — цитирует агентство ответ Пескова на соответствующий вопрос.
О том, что Путин позвал Эрдогана в Россию и получил согласие, стало известно после телефонного разговора двух лидеров 15 октября. Во время него они обсудили конфликт в Сирии и необходимость предотвращения столкновений между турецкой и сирийской армиями.
15 октября в Минобороны России сообщили, что правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж. Российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.