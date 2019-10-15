Манбидж полностью перешел под контроль Сирии

Правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«В настоящее время населенные пункты Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками», — говорится в опубликованном сообщении. Известно, что осуществлять контроль за территорией рядом с городом им помогает российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками.

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15 октября было опубликовано видео, на котором конвой правительственных войск Сирии на пути в Манбидж пересекся с отступающими американскими военными. Сообщается, что войска США с севера Сирии эвакуировали в соседний Ирак.

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России. До этого президент США Дональд Трамп приказал силам своей страны покинуть северную часть Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Турции и вывели свои войска из Сирии. Боевики курдской повстанческой группировки «Демократические силы Сирии» (ДСС), пользующиеся поддержкой США, назвали это «ударом ножом в спину».

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