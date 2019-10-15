Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись опубликовало агентство Ruptly.

Встреча состоялась на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке САР. На кадрах видно, как бронеавтомобили с флагами США и пикапами с сирийскими военными едут в противоположных направлениях, при этом стороны никак не реагируют друг на друга.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США вывели войска из Сирии после победы над «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России). «Американские военные не смогут помочь курдам, потому что находятся за 7 тысяч миль от происходящего», — написал глава Соединенных Штатов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством». Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать Анкару. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали это «ударом ножом в спину».

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