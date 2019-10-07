Курды назвали «ударом ножом в спину» уход США перед операцией Турции

Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали «ударом ножом в спину» заявление Вашингтона об уходе их войск с территории Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«От Соединенных Штатов Америки были заверения в том, что они не допустят каких-либо турецких военных операций в регионе. Но сегодняшнее заявление [США] стало неожиданностью, и мы можем сказать, что это удар в спину SDF», — сказал официальный представитель SDF местному телеканалу.

Ранее 7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Также подчеркивалось, что американские военные силы больше не будут находиться рядом с местом проведения операции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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