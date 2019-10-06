Курды пригрозили Турции тотальной войной

Представитель арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) Мустафа Бали пригрозил Турции «тотальной войной», если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

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«СДС привержена рамкам механизма безопасности и предпринимает необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе. Однако мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ», — написал Бали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. «Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана соответственно — прим. Ленты.ру)», — подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что в настоящее время в регионе также действует организация СДС, которая, по словам президента, тоже является террористической.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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