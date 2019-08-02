США нарастили число военных в Сирии вопреки обещаниям

США усилили свой контингент в Сирии, несмотря на объявленный вывод войск. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

«Мы фиксируем сейчас, наоборот, наращивание контингента», — отметил он. По его словам, это происходит за счет присутствия сотрудников частных охранных предприятий на территориях, которые контролируют «Демократические силы Сирии» (ДСС) — поддерживаемый американцами союз курдских и арабских группировок.

Лаврентьев добавил, что США и страны Европы обосновывают присутствие своих сил в Сирии борьбой с террористами, в том числе с членами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), но «преследуют при этом свои узкие националистические цели», передает «Интерфакс». Он указал, что им следует пересмотреть свой подход и вывести войска. Спецпредставитель президента понадеялся, что США освободят самовольно занятую зону Эт-Танф, где находится американская база и лагерь беженцев Рукбан.

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В июле в МИД России сообщали, что командование армии США собирается увеличить численность бойцов частных военных компаний в Сирии одновременно с выводом из страны своих регулярных частей.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с объявленной им «окончательной победой» над «Исламским государством» в декабре 2018 года. В то же время указывалось, что четких сроков нет, а часть военных останется для защиты Израиля. Воинский контингент ВС США действует в стране с 2014 года без согласия ее правительства.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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