Россия нашла в Сирии американских наемников

Командование армии США собирается увеличить численность бойцов частных военных компаний (ЧВК) в Сирии одновременно с выводом из страны своих регулярных частей. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Командование ВС США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирии действует интересно, а именно — увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах сотрудников ЧВК», — приводит агентство ее слова.

Захарова рассказала, что в данный момент в Сирии находятся более 4 тысяч сотрудников американских ЧВК, а только за вторую половину июля в страну прибыли 540 человек, в том числе командиры и инструкторы. Она указала на основные задачи этих компаний — они готовят боевые отряды, лояльные Вашингтону, а также охраняют нефтегазовую инфраструктуру и другие важные объекты.

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В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. До этого в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с объявленной им «окончательной победой» над «Исламским государством» в декабре 2018 года. Воинский контингент ВС США действует в стране с 2014 года без согласия ее правительства.

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