Путин рассказал о наемниках в Сирии

Сотрудники различных частных компаний, работающие в других странах, не представляют российское государство. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналистам после прямой линии. Главу государства спросили, почему Россия не присваивает статус участника боевых действий тем, кто отправляется в Сирию в качестве наемников частных военных компаний, передает ТАСС.

По словам Путина, «сотрудники частных компаний, в том числе частных охранных компаний, (...) там действительно присутствуют». Однако эти люди не участвуют в боевых действиях и занимаются вопросами экономического характера: добычей нефти и освоением месторождений, отметил он.

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Москва признает, что наемники, даже ведя подобную деятельность, «рискуют жизнью, и в общем и целом это тоже вклад в борьбу с терроризмом», добавил президент. Он пояснил, что сотрудники компаний в том числе отбивают нефтяные месторождения у бойцов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Но это не российское государство и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем», — подчеркнул Путин.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема выплат родственникам погибших в Сирии добровольцев не находится в компетенции администрации президента.

По данным СМИ, в Сирии работает в том числе так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Ее владельцем считают бизнесмена Евгения Пригожина, официально эта информация не подтверждена. Считается, что миллиардер предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки.

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