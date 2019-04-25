«Хозяина» ЧВК Вагнера заподозрили в помощи свергнутому президенту

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Евгений Пригожин

Структуры, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, пытались помочь суданскому президенту Омару аль-Баширу удержаться у власти. Об этом сообщает CNN, ознакомившийся с документами.

Телеканал передает, что для главы государства составлялись инструкции по борьбе с протестами. Утверждается, что план по успокоению населения включал в себя в том числе «минимальные, но приемлемые человеческие потери».

Среди способов борьбы, в частности, были распространение дезинформации в соцсетях и обвинение Израиля или стран Запада в разжигании волнений. Также якобы предлагалось объявить демонстрантов людьми, выступающими против традиций ислама — для этого намеревались использовать флаги ЛГБТ-движения, — а также периодически проводить «показательные порки»: казнить мародеров и точечно наказывать ответственных за акции.

Отмечается, что правительство аль-Башира начало использовать некоторые из тактик, однако оказалось уже поздно. Российская сторона при этом якобы подчеркивала, что отсутствие активных шагов по преодолению кризиса со стороны властей приведет к более серьезным последствиям.

Отмечается, что данные первоначально получил центр «Досье», который спонсирует Михаил Ходорковский.

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты требовали отставки президента Омара аль-Башира, который был у власти 30 лет. С просьбой сместить его протестующие обращались к военным.

В марте сообщалось, что в странах Африки работают от 100 до 200 политтехнологов, связанных с Пригожиным. Владельца кейтерингового и ресторанного бизнеса связывают и с так называемой частной военной компанией Вагнера, бойцы которой, по некоторым данным, участвуют в боевых действиях в Сирии.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

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