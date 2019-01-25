Украинцы нашли ЧВК Вагнера в Судане

В африканском Судане якобы постоянно находятся сотрудники подконтрольной частной военной компании (ЧВК) Вагнера, а Россия скрывает от международной общественности эту информацию. Заявление об этом было опубликовано на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным украинских спецслужб, с декабря 2017 года на территории страны находятся примерно 300 российских наемников. Они якобы выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств, а их деятельность при этом остается засекреченной.

«Для конспирации они действуют под прикрытием частных структур, которые в свою очередь получают сверхприбыли от государственных оборонных заказов. Именно за их счет и осуществляется финансирование военных операций МО РФ за рубежом. В частности, в Судане для такого прикрытия используется ООО "М Инвест", входящая в бизнес-империю путинского фаворита Евгения Пригожина», — говорится в сообщении СБУ.

Там же сказано, что Россия использует Судан как перевалочную базу для доставки личного состава в другие страны Африки, которые «пытается использовать в своих геополитических деструктивных интересах». СБУ утверждает, что может подтвердить эти данные и позже опубликует соответствующие документы.

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23 января представитель МИД РФ Мария Захарова признала, что в Судане действуют российские специалисты, однако подчеркнула, что это сотрудники частных компаний, не связанных с государством, и занимаются они исключительно подготовкой кадров для силовых структур страны.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

В МИД при этом указывали, что находящиеся на территории ЦАР специалисты из России помогают в укреплении вооруженных сил страны и их «никоим образом нельзя отнести к категории наемников».

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