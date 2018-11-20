Российского миллиардера заподозрили в скрытной помощи африканским лидерам

Миллиардер Евгений Пригожин, попавший под санкции США по обвинению во вмешательстве в американские выборы, предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, бизнесмен с помощью наемников и политэкспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. Утверждается, что он уже сотрудничает с десятью странами: Демократической Республикой Конго (ДРК), Суданом, Ливией, Мадагаскаром, Анголой, Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Мозамбиком, Зимбабве и Центральноафриканской Республикой (ЦАР).

В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

В качестве примера Bloomberg приводит президента Зимбабве Эммерсона Мнангаву, победившего на выборах в июле. Отмечается, что его оппонент заявлял, что русские помогли победителю манипулировать данными опросов. Утверждается также, что Пригожин предоставляет военные услуги Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара в обмен на сделки в энергетической сфере.

Агентство отмечает, что не смогло получить комментариев ни от представителей миллиардера, ни от официальных лиц в африканских странах.

Ранее пресса связывала с Пригожиным Частную военную компанию Вагнера, которая якобы действует в ЦАР. Сам бизнесмен утверждает, что не имеет отношения к каким-либо проектам в этой стране.

Предпринимателя также называют владельцем «фабрики троллей». Кроме того, СМИ писали, что Пригожин может быть связан с криминалитетом: якобы его люди делали заказы в том числе на подставные ДТП и слежку.

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