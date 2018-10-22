Приближенных бизнесмена Евгения Пригожина заподозрили в криминале

Миллиардер Евгений Пригожин, попавший под санкции США по обвинению во вмешательстве в американские выборы, может быть связан с криминалитетом, выяснила «Новая газета».

Издание ссылается на рассказ 61-летнего Валерия Амельченко, который утверждает, что последние пять лет принимал криминальные заказы от людей Пригожина, участвовал в слежке и организации подставного ДТП, а также в нападениях на оппозиционеров и блогеров, в том числе со смертельным исходом, и в спецоперациях в России и за границей.

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Журналист «Новой газеты» пишет, что познакомился с Амельченко, когда расследовал нападение на мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь социолога Сергея Мохова — в ноябре 2016-го неизвестный мужчина с бородкой и букетом в руках подкараулил его возле подъезда и вколол ему в ногу неизвестное вещество. У Мохова начались конвульсии, а потом он потерял сознание. Врачи предположили, что это мог быть нейролептик или психотропный препарат, который быстро распадается при попадании в организм. По словам собеседника газеты, целью нападения на Мохова было желание припугнуть его жену, которая в тот период вела расследование о деятельности бизнесмена.

Нападавшим оказался фармацевт из Петербурга Олег Симонов, с которым работал Амельченко. Симонов умер в мае 2017-го «при загадочных обстоятельствах».

Амельченко рассказал изданию, летом 2016 года он вместе с Симоновым ездил в Псков «проучить» блогера и активиста «Яблока» Сергея Тихонова. Ему также вкололи неизвестный препарат на улице, мужчина скончался.

Амельченко, Симонов и другие люди из структур миллиардера ездили в Сирию, чтобы тестировать различные токсичные вещества на пленных боевиках. В итоге смертельное отравление получил высокопоставленный сотрудник сирийской военной разведки.

Собеседник «Новой газеты» добавил, что участвовал в инсценировке ДТП с предпринимательницей, которая рассорилась с Пригожиным из-за недвижимости. Также он по заказу избил сочинского оппозиционного блогера Антона Грищенко и ездил на Украину во время Майдана.

Заказчиком в упомянутых случаях выступала служба безопасности Пригожина. В частности, руководитель службы Евгений Гуляев и его подчиненный Андрей Пичушкин.

После встречи с журналистом Амельченко позвонил корреспонденту и сказал, что за ним следят двое мужчин, а потом пропал. За гаражом у его дома прохожие нашли два принадлежащих ему смартфона и ботинок. Полиция ведет розыск, районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

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