Бабченко рассказал о подготовке Россией массовых терактов на Украине

Журналист Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook пост, раскрывающий подробности организации его убийства и якобы имеющиеся у России планы по дестабилизации обстановки на Украине.

Бабченко утверждает, что российские спецслужбы готовили массовые теракты на территории Украины в целях обострения ситуации в стране перед выборами. По его словам, Россия планировала закупить оружие и подготовить группы людей для организации беспорядков.

«Россией готовились массовые террористические акты по всей Украине. Готовились долго. Готовились серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, с противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в различных городах, с созданием пророссийских партий, с закидыванием террористических группировок из России и так далее», — написал он.

Кроме того, по словам журналиста, было запланировано убийство еще одного оппозиционера из России в Вильнюсе. Бабченко предположил, что за организацией терактов стоит бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера и так называемой фабрикой троллей. Журналист считает, что заказ на его убийство был сделан именно из-за его публикаций о структурах Пригожина. При этом он подчеркнул, что целью была дестабилизация обстановки, а не устранение конкретного человека.

«Убивали не конкретно меня, убивали любую публичную фигуру, гибель которой повлекла бы общественный резонанс. Я был просто выбран на роль такой публичной фигуры. Это надо понимать четко», — уточнил журналист.

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Бабченко опубликовал подробности дела в связи с истечением месячного моратория, наложенного судом на разглашение условий сделки обвиняемого в организации покушения Бориса Германа со следствием. Кроме того, он сослался на данные прослушки переговоров между организатором и исполнителем убийства, опубликованные Службой безопасности Украины. По словам журналиста, впоследствии СБУ предоставит доказательства причастности России к подготовке терактов.

Российский журналист Аркадий Бабченко известен жесткой позицией по отношению к властям страны, из-за чего неоднократно подвергался критике, угрозам и нападениям. В 2017 году Бабченко покинул страну и переехал на Украину.

29 мая СБУ устроила инсценировку убийства журналиста, после чего задержала исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа по подозрению в организации покушения на Бабченко. На следующий день Бабченко «воскрес», а украинские правоохранительные органы заявили, что якобы имеющий тесные связи с Россией Герман готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине людей. Впоследствии Герман признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

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