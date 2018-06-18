«Организатор убийства» Бабченко рассказал о грядущей агрессии России

Обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко гражданин Украины Борис Герман заявил, что Россия планирует провести «полномасштабную агрессию» на Украине. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает «РБК-Украина».

«В списке, который мне передали, было действительно 47 фамилий. В списке был Аваков-младший (сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр — прим. «Ленты.ру»), а Бабченко там не было. [Россияне] планируют полномасштабную агрессию, это стопроцентная информация», — сказал Герман. Сроков начала агрессии он не обозначил.

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Также он заявил, что действовал не по приказам из России, а сотрудничал с украинской контрразведкой. Герман указал, что общался с неким Дмитрием с позывным «Дитрих». Однако прокурор Роман Цыба попросил приобщить письмо департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), в котором говорится, что Герман не сотрудничал с ними.

Герман также заявил, что не передавал бывшему участнику военных действий в Донбассе Алексею Цымбалюку, якобы нанятому для убийства Бабченко, деньги за совершение преступления. Он пояснил, что давал ему деньги в долг, передает «Страна.ua».

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая. Украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

СБУ утверждает, что заказчик убийства — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман, который, по данным обвинителей, имеет тесные контакты с Россией. Первоначально следствие указывало, что он готовился организовать убийство 30 человек на Украине, в том числе известных личностей. Журналист Осман Пашаев заявлял, что в списке предполагаемых жертв значились 47 человек. 11 июня бывший участник военных действий в Донбассе Алексей Цымбалюк, нанятый Германом для убийства Бабченко, заявил, что число потенциальных жертв в этом списке достигало 60 человек.

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