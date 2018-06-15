Бабченко оказался «Глистом Глистовичем»

Обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко гражданин Украины Борис Герман называл россиянина «Глистом Глистовичем» в своих разговорах и переписках. Об этом в пятницу, 15 июня, заявил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Богдан Тиводар, передает «Гордон».

«Хочу отметить, что гражданин Герман в своих разговорах и переписках Аркадия Бабченко называл условно Глист Глистович», — сообщил Тиводар на брифинге, в ходе которого были представлены аудиозаписи разговоров Германа с бывшим участником военных действий в Донбассе Алексеем Цымбалюком, который должен был убить Бабченко.

«Так это ж глист. Вообще никакой... Ну там какой-то журналюга, который ездил по горячим точкам с первой чеченской войны и там что-то гавкал по телевизору. А потом приехал на украинскую войну и сказал, что это неправильно, и перешел на украинскую сторону. А они вот таких вот ловят», — якобы говорил Герман Цымбалюку.

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Обвиняемый в организации покушения также жаловался Цымбалюку, что Бабченко постоянно сидит дома в Киеве и не поехал в Одессу, потому что подвернул ногу. Когда же Цымбалюк предложил прийти к россиянину домой, чтобы его убить, Герман идею поддерживать отказался.

Кроме того, Тиводар объявил о задержании еще одного фигуранта дела о покушении на Бабченко. По его словам, 13 июня спецслужбы задержали гражданина Украины Т., который руководил группой из троих украинцев, прошедших «инструктаж и обучение в Ростове-на-Дону для совершения терактов на территории Украины». Также он сообщил о том, что ведомство подозревает совладельца ООО «Киевская консалтинговая группа» Вячеслава Пивоварника в пособничестве Герману в подготовке серии терактов на территории Украины.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

СБУ утверждает, что заказчик убийства — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман, который, по данным обвинителей, имеет тесные контакты с Россией. Первоначально следствие указывало, что он готовился организовать убийство 30 человек на Украине, в том числе известных личностей. Побывавший в СБУ журналист Осман Пашаев заявлял, что в списке предполагаемых жертв значились 47 человек. 11 июня бывший участник военных действий в Донбассе Алексей Цымбалюк, нанятый Германом для убийства Бабченко, заявил, что число потенциальных жертв в этом списке достигало 60 человек.

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