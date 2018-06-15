В деле об «убийстве» Бабченко появился еще один фигурант

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одного фигуранта дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в пятницу, 15 июня, заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает телеканал «112 Украина».

«13 июня текущего года СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил (...) группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине», — сказал Тиводар. По его словам, задержанный руководил группой из троих украинцев, которые «прошли инструктаж и обучение в Ростове-на-Дону для совершения терактов на территории Украины».

«Инструктаж и обучение, как следует из материалов уголовного дела, осуществлялся представителями спецслужб РФ», — добавил Тиводар.

По месту жительства гражданина Т. в ходе проведения обыска изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. «В настоящее время имеются достаточные основания подозревать гражданина Т. в причастности к приготовлению терактов», — рассказал представитель СБУ.

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Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами»), а также в организации приготовления теракта, добавил Тиводар.

Также представитель СБУ сообщил, что ведомство подозревает совладельца ООО «Киевская консалтинговая группа» Вячеслава Пивоварника в пособничестве подозреваемому в организации несостоявшегося убийства Бабченко Борису Герману в подготовке серии терактов на территории Украины. «Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации терактов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович. Именно эти два человека вступили в сговор с представителями спецслужб РФ на совершение в Украине терактов», — отметил Тиводар.

«8 июня Пивоварнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14, частью 3 статьи 27, частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, то есть организация и подготовка к теракту. В настоящее время проводятся следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление конкретного местонахождения подозреваемого на территории РФ», — сообщил он.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

СБУ утверждает, что заказчик убийства — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман, который, по данным обвинителей, имеет тесные контакты с Россией. Первоначально следствие указывало, что он готовился организовать убийство 30 человек на Украине, в том числе известных личностей. Побывавший в СБУ журналист Осман Пашаев заявлял, что в списке предполагаемых жертв значились 47 человек. 11 июня бывший участник военных действий в Донбассе Алексей Цымбалюк, нанятый Германом для убийства Бабченко, заявил, что число потенциальных жертв в этом списке достигало 60 человек.

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