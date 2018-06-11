Нанятый для «убийства» Бабченко киллер рассказал о своей подготовке

Нанятый предполагаемым организатором «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко Борисом Германом киллер Алексей Цымбалюк рассказал о том, как готовился к совершению преступления. Об этом он сообщил в интервью «Русской службе Би-би-си».

Бывший участник военных действий в Донбассе сообщил, что уже несколько лет знаком с Германом. По его словам, он поставлял украинским добровольцам всякие «тюнинговые вещи на оружие — приклады и так далее». Цымбалюк рассказал, что в начале апреля Герман обратился к нему и сообщил, что существует некая группа людей, которые «мешают Украине», и назвал фамилию Бабченко. «Это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделенный бюджет», — пояснил он. По его словам, сначала в «списке» было 30 человек, а затем их число увеличилось до 60.

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Цымбалюк подчеркнул, что увидел возможность разоблачить провокацию и связался со своим знакомым сотрудником СБУ, а после этого действовал по договоренности с украинскими спецслужбами, в том числе советовался насчет суммы, которую стоит запросить за «убийство». «Сошлись во мнении, что 30 тысяч долларов будет достаточной цифрой», — сказал он.

В день, когда должно было состояться покушение, Цымбалюк, как он выразился, «поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко». В квартиру к журналисту он зашел только после того, «как получил сигнал». «Я должен был там появиться, потому что все возможно: меня мог кто-то дублировать, могли следить за мной. Поэтому все должно выглядеть максимально правдоподобно», — объяснил он.

СБУ инсценировала убийство Бабченко 29 мая, чтобы, как утверждает ведомство, задержать заказчика его реального убийства, который действовал под контролем России. Обвиняемый в организации преступления Борис Герман утверждает, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.

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