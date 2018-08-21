Организатор «убийства» Бабченко признал свою вину

Обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко гражданин Украины Борис Герман признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает запрещенный в России портал «Цензор.Нет».

Эту информацию порталу подтвердили несколько источников. При этом они не раскрыли условия соглашения Германа со следствием.

Адвокат Евгений Солодко, представляющий интересы Германа, в комментарии «Громадському» заявил, что подписал обязательство о неразглашении информации, и назвал информацию «Цензор.Нет» слухами.

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«Пусть они сошлются на конкретный источник, этот источник совершил преступление. Независимо от ситуации — у меня обязательство о неразглашении», — добавил адвокат.

Прокурор по делу Германа Руслан Кравченко сообщил, что ему неизвестно о сделке со следствием, после чего указал, что сейчас «рано что-то комментировать».

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. 29 мая СБУ устроила инсценировку убийства журналиста, после чего Герман был задержан. На следующий день Бабченко «воскрес», а украинские правоохранительные органы заявили, что якобы имеющий тесные связи с Россией Герман готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек. Сам Герман свою вину отрицал и утверждал, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.

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