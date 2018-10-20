В США обнаружили новую лазейку для российских троллей

Россия использовала американские стартапы, чтобы вмешиваться в американские выборы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные активности учетных записей в Twitter.

Социальная сеть выложила архив публикаций более 3,8 тысячи аккаунтов. Они, по мнению компании, являются ботами российского Агентства интернет-исследований, которое в США считают замешанным во вмешательстве в выборы. Основная часть контента в этом архиве — гиперссылки, перенаправляющие пользователей на другие платформы. Они уже либо удалены, либо уже не существовали.

Выяснилось, что сотни этих ботов использовали для автоматизации распространения информации и расширения аудитории такие американские стартапы, как IFTTT., RoundTeam. и Dlvr.it.

В частности, компанией IFTTT из Сан-Франциско активно использовали в конце 2017-го — начале 2018 года. Он помогает людям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать контент на нескольких сервисах. Как считает старший научный сотрудник Digital Forensic Research Lab Бен Ниммо, она стала популярна у русских ботов из-за возможности скрыть происхождение информации. Он подчеркнул, что иранские боты пользовались той же услугой.

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По данным Crunchbase, компания IFTTT поддерживает таких инвесторов, как Salesforce Ventures, IBM Ventures и Andreessen Horowitz. Стартап RoundTeam автоматизирует задачи поиска и совместного использования твитов. Компания Dlvr.it автоматически публикует контент на разных страницах социальных сетей и используется в основном издателями.

19 октября стало известно, что Минюст готовит обвинение в адрес Елены Хусьяновой, которая якобы пыталась повлиять на будущие выборы в Конгресс США. Женщина работала главным бухгалтером проекта «Лахта», который СМИ связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина (его считают причастным к вмешательству в американские выборы).

Вашингтон многократно обвинял Москву в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии, а также влияла на мнение общественности с помощью ботов российского Агентства интернет-исследований. Москва отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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