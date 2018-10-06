На российских троллей «повесили» прогулы британских школьников

Российскую «фабрику троллей» обвинили в попытке влиять на британских школьников. Об этом пишет The Times.

По утверждению издания, «Агентство интернет-исследований» завело ряд аккаунтов в соцсетях, и один из них выступал в защиту прав геев. Тролль «воодушевил школьников сорвать уроки под видом политического протеста, опубликовав запись "Маленькая драма в классе время от времени необходима"».

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Еще один аккаунт, с уклоном в феминизм, позиционировал себя как поклонник поэзии Сильвии Плат. На этой странице «были размещены фотографии актрисы Эммы Уотсон, стихи, мемы, и среди них проскакивали сообщения, критикующие американскую интервенцию в Сирию», — утверждают авторы разоблачительного исследования.

24 августа американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона обвинили российских троллей в распространении дезинформации в Twitter относительно вакцинации. Эксперты обнаружили несколько учетных записей, которые, по их мнению, вмешивались в президентские выборы США в 2016 году, а также писали различные посты о вакцинации. Специалисты отметили, что тролли «играли в обе стороны», оставляя сообщения о пользе и о вреде прививок одновременно. Такая тактика позволяла разжечь конфликты и посеять сомнения в обществе, уверены ученые.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Российские власти все обвинения опровергают.

В середине февраля 2018 года США опубликовали список обвиняемых во вмешательстве. В него вошло в том числе располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.

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