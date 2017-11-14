Затравившего мусульманку анонима заклеймили «русским троллем»

Пользователя с ником Southlonestar, обвинившего мусульманскую женщину в игнорировании теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне, уличили в связях с российской «фабрикой троллей». Об сообщает The Independent.

Как напоминает издание, владелец Twitter-аккаунта Southlonestar выложил снимок мусульманской женщины, проходящей мимо пострадавшего при теракте человека, и подписал его так: «Мусульманке плевать на теракт. Она как бы невзначай проходит мимо умирающего человека, увлеченная своим смартфоном».

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По данным газеты, Southlonestar оказался «одним из тысячи поддельных аккаунтов», созданных российской «фабрикой троллей». Этот аккаунт значится среди 2700 учетных записей Twitter, которые, как считают в комитете разведки конгресса США, задействованных в якобы вмешательстве России в американские выборы, уточняет The Independent.

На момент написания заметки аккаунт был заблокирован. The Independent пишет, что у Southlonestar было 16 тысяч фолловеров.

Атака в Лондоне произошла 22 марта. Уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халида Масуда, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим полицейским.

Женщину, о которой писал Southlonestar, после публикации фотографий с места теракта раскритиковали ультраправые активисты Великобритании и США. Фотограф Джейми Лорриман, который снимал происходящее сразу после атаки, сказал The Independent, что прохожая просто пыталась избегать смотреть на «ужас, происходящий вокруг». По словам Лорримана, женщина в действительности была расстроена увиденным, что было заметно по ней.