Затравившего мусульманку анонима заклеймили «русским троллем»

Пользователя с ником Southlonestar, обвинившего мусульманскую женщину в игнорировании теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне, уличили в связях с российской «фабрикой троллей». Об сообщает The Independent.
Как напоминает издание, владелец Twitter-аккаунта Southlonestar выложил снимок мусульманской женщины, проходящей мимо пострадавшего при теракте человека, и подписал его так: «Мусульманке плевать на теракт. Она как бы невзначай проходит мимо умирающего человека, увлеченная своим смартфоном».
По данным газеты, Southlonestar оказался «одним из тысячи поддельных аккаунтов», созданных российской «фабрикой троллей». Этот аккаунт значится среди 2700 учетных записей Twitter, которые, как считают в комитете разведки конгресса США, задействованных в якобы вмешательстве России в американские выборы, уточняет The Independent.
На момент написания заметки аккаунт был заблокирован. The Independent пишет, что у Southlonestar было 16 тысяч фолловеров.
Атака в Лондоне произошла 22 марта. Уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халида Масуда, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим полицейским.
Женщину, о которой писал Southlonestar, после публикации фотографий с места теракта раскритиковали ультраправые активисты Великобритании и США. Фотограф Джейми Лорриман, который снимал происходящее сразу после атаки, сказал The Independent, что прохожая просто пыталась избегать смотреть на «ужас, происходящий вокруг». По словам Лорримана, женщина в действительности была расстроена увиденным, что было заметно по ней.