Пригожин открестился от африканского золота

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не имеет отношения к каким-либо проектам в Центральноафриканской республике (ЦАР), где в конце июля были убиты трое российских журналистов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Представители бизнесмена утверждают, что он не занимается ни гражданскими, ни военными проектами в ЦАР. Также он не имеет отношения к созданию и финансированию СМИ, в частности, изданий «Федеральное агентство новостей», «Политика сегодня» и «Экономика сегодня».

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Ранее в СМИ появлялась неподтвержденная информация о связи Пригожина с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, сотрудники которой якобы работают в ЦАР за вознаграждение в виде золотых слитков с местных приисков.

По одной из версий, именно этому было посвящено расследование убитых в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Российский МИД опроверг эту версию.

Журналисты были застрелены по дороге из столицы ЦАР Банги в город Бамбари. Они въехали в страну как туристы и имели при себе просроченные аккредитации.

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