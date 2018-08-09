Российские следователи допросили водителя погибших в ЦАР журналистов

Сотрудники Следственного комитета России прилетели в столицу Центральноафриканской республики Банги и допросили водителя, который вез Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Об этом сообщил «Медиазоне» источник в Банги, знакомый с ходом расследования.

По данным издания, водитель Бьенвеню Ндувокама находится под стражей в Банги в отделе расследований Национальной жандармерии. Его процессуальный статус неизвестен.

Ндувокама — единственный выживший после нападения 31 июля на российскую съемочную группу.

5 августа тела погибших россиян были доставлены из ЦАР в Москву и направлены на судмедэкспертизу в рамках расследования уголовного дела об их убийстве, которое возбудил Следственный комитет России. Также были допрошены родственники погибших как потерпевшие по делу. Следователям также предстоит допросить коллег, знакомых и других лиц, которые, вероятно, располагают необходимой информацией.

Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Сообщалось, что они собирали материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту информацию «околесицей». Также рассматривается версия убийства журналистов с целью грабежа и причастности к преступлению мусульманской группировки «Селека».

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