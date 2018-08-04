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Тела убитых российских журналистов вывезли из Африки в Париж

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Останки погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко доставлены в Париж. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Самолет с телами вылетел из города Банги. В посольстве России в Центральноафриканской республике уточнили, что в Москву останки доставят в ночь на воскресенье.

Об убийстве россиян в ЦАР стало известно 31 июля. Российское посольство не было проинформировано об их нахождении на территории страны. Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в страну как туристы и имели при себе просроченные аккредитации. Сообщалось, что съемочная группа собирала материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Захарова назвала эту информацию «околесицей». Источник «Ленты.ру» сообщал о том, что погибшие снимали в ЦАР документальный фильм-расследование о добыче золота и его транспортировке в другие страны.

Расследование проводится местными полицейскими, сотрудниками миссии ООН и посольством России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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