Убитые в Африке российские журналисты пытались отбиться от людей в тюрбанах

Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко пытались оказать сопротивление группе людей в тюрбанах, которые были намерены захватить автомобиль. Об этом говорится в сообщении министерства по коммуникациям и медиа ЦАР в Facebook.

В публикации уточняется, что расследование проводится местными полицейскими, сотрудниками миссии ООН и посольством России.

Согласно данным министерства, трое журналистов не предупредили российскую дипмиссию в стране о планируемом маршруте и воспользовались услугами частного водителя. На контрольно-пропускном пункте у города Сибю их пытались отговорить от рискованной поездки, но те настояли на своем. В 32 километрах от КПП на них напали неизвестные в тюрбанах, журналисты попытались оказать сопротивление и были убиты.

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«Они не говорили ни по-французски, ни на санго и пытались захватить машину», — говорится в сообщении.

По последним данным, врачи не обнаружили следы пыток на телах погибших, помимо этого, центральноафриканский портал утверждал, что перед убийством россиян допросили. Глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, в рамках проекта которого журналисты и отправились в ЦАР, предполагал, что репортеры попали под обстрел, когда отклонились от маршрута.

В ЦУР утверждают, что журналисты отправились в африканскую республику на съемки документального фильма о наемниках так называемой ЧВК Вагнера. Источник «Ленты.ру» сообщал о том, что погибшие снимали в ЦАР документальный фильм-расследование о добыче золота и его транспортировке в другие страны.

О гибели трех россиян стало известно во вторник, 31 июля. Их обнаружили недалеко от города Сибю, при них были пресс-карты.

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