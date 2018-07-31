Раскрыты обстоятельства убийства российской съемочной группы в Африке

Съемочную группу, собиравшую в Центральноафриканской Республике материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убили по пути на встречу с местным консультантом. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам осведомленного собеседника издания, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко везли с собой дорогостоящую технику, что могло стать причиной для ограбления.

В результате нападения на съемочную группу выжил водитель, который вез документалистов до места назначения. Он сообщил местным властям, что около полуночи на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 километрах от города Сибю (Сибут), примерно в 180 километрах от столицы ЦАР — города Банги. Слова свидетеля привел мэр Сибю Анри Дэпеле, передает Reuters.

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Источники «Интерфакса» утверждали, что съемочную группу убили грабители.

Собеседники AFP в судебных органах ЦАР сообщали, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте во время возвращения из города Кага-Бандоро. Источник агентства в российских военных структурах утверждает, что о пребывании журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны.

В июне появилась информация о том, что бойцы ЧВК Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.

В марте российский МИД сообщал, что Россия оказывает африканской республике безвозмездную военно-техническую помощь. Ведомство отчитывалось о поставке на нужды армии ЦАР партии стрелкового оружия и боеприпасов, а также о командировании туда пяти военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих.

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