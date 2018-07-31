Появилась версия убийства в Африке Джемаля и Расторгуева

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в ходе грабежа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в полиции ЦАР.

Источник AFP в судебных органах ЦАР уточняет, что россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте во время возвращения из города Кага-Бандоро. О нахождении журналистов в республике не знало ни посольство России в ЦАР, ни российские советники президента страны, сообщил агентству источник в российских военных структурах.

Гибель трех журналистов «Дождю» подтвердили в миссии ООН в ЦАР. Два неназванных источника канала в «Центре управления расследованиями» заявили, что Джемаль, Расторгуев и Радченко вели в стране работу над документальным фильмом о ЧВК Вагнера.

31 июля агентство AFP сообщило о гибели в Центральноафриканской Республике трех человек, которые, предположительно, являлись гражданами России. В российском посольстве рассказали о гибели двух журналистов «Известий», но позднее издание опровергло эту информацию. Знакомые Джемаля напоминают в соцсетях, что ранее журналист работал в «Известиях».

В июне СМИ рассказывали, что бойцы так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.

В марте российский МИД сообщал, что Россия оказывает африканской республике безвозмездную военно-техническую помощь. В частности, ведомство отчитывалось о поставке на нужды центральноафриканской армии партии стрелкового оружия и боеприпасов, а также о командировании туда пяти военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.

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