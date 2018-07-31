«Известия» открестились от убитых в Африке людей с пресс-картами

Сотрудники «Известий» не могли быть среди погибших в Центральноафриканской Республике, поскольку ни одного журналиста издания в этой стране нет. Об этом сообщается на сайте iz.ru.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — говорится в сообщении пресс-службы МИЦ «Известия».

Во вторник, 31 июля, агентство AFP сообщило о гибели в Центральноафриканской Республике трех человек, которые, предположительно, являлись гражданами России.

В посольстве России в ЦАР сообщили, что двое из убитых при себе имели пресс-карты «Известий». О третьем убитом никакой информации нет, приводит данные посольства ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии RT уточнила, что на данный момент российское посольство находится в контакте с правоохранительными органами ЦАР для прояснения вопросов наличия российского гражданства у погибших.

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