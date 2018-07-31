Стали известны подробности об убитых в Африке россиянах

Двое из трех человек, убитых в Центральноафриканской Республике, были сотрудниками «Известий». В то же время являются ли они гражданами России, точно неизвестно. Об этом ТАСС сообщили во вторник, 31 июля, в российском посольстве в стране.

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы», — пояснили в дипмиссии. Точной информацией о третьем убитом посольство не располагает.

Ранее агентство AFP сообщило об обнаружении в ЦАР тел трех человек, предположительно, россиян. Агентство ссылается на собственные источники среди силовиков и в религиозных кругах.

По его данным, у погибших были при себе удостоверения журналистов. Отмечалось, что они были убиты неизвестными вооруженными людьми. Это произошло в ночь на 31 июля. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибю (Сибут).

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