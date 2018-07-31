Появились сведения об убитых в Африке россиянах

Трое граждан России были убиты в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает во вторник, 31 июля, AFP на своей странице в Twitter.

Агентство ссылается на собственные источники среди силовиков и в религиозных кругах. Никаких подробностей произошедшего не приводится.

В то же время ТАСС со ссылкой на AFP пишет, что тела трех человек, предположительно, россиян, были обнаружены в 23 километрах от города Сибю (Сибут, префектура Кем). У них были при себе удостоверения журналистов. По данным одного из источников, они были убиты неизвестными вооруженными людьми. Это произошло в ночь на 31 июля.

Официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.

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