Сирийцы похвастались перед россиянами убитыми террористами

Сирийские военные предъявили российским коллегам тела погибших при нападении джихадистов. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По его данным, боевики «Хуррас ад-Дин» совместно с представителями других группировок попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии в провинции Идлиб около населенного пункта Синджар.

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Террористы попали на минное поле, после чего оказались под огнем сирийских военных. В результате погибли 10 нападавших, в том числе два иностранца (из Египта и Ливии).

Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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