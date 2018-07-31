Убитыми в Африке россиянами оказались журналист Джемаль и режиссер Расторгуев

Источники телеканала «Дождь» сообщили, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Два неназванных источника из проекта «Центр управления расследованиями» рассказали, что журналисты находились в стране из-за работы над документальным фильмом о деятельности ЧВК «Вагнер».

Гибель Орхана Джемаля также подтвердил «Би-би-си» его друг Максим Шевченко.

«Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья», — сообщил изданию главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин.

Источники «Дождя» также уточнили, что гибель трех журналистов подтвердили в миссии ООН в ЦАР. Они направлялись в город Бомбари и были остановлены на блокпосту. Что происходило дальше, неизвестно.

Во вторник, 31 июля, агентство AFP сообщило о гибели в Центральноафриканской Республике трех человек, которые, предположительно, являлись гражданами России. В российском посольстве сообщили о гибели двух журналистов «Известий», но позднее издание опровергло эту информацию.

В июне СМИ рассказывали о том, что бойцы так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.

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