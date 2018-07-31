В ЦАР рассказали об убитом российском наемнике

В Центральноафриканской Республике жители города Дамара расправились с российским наемником. Об этом сообщает во вторник, 31 июля, местное издание CNC.

По его данным, бойцы из России, находящиеся в городе для тренировки местных солдат, убили мирного жителя. Это вызвало негодование граждан, и в итоге они разделались с одним из наемников. Указывается, что официального подтверждения этой информации нет.

CNC пишет, что в целом в результате противостояния погибли двое, еще пять получили ранения. Жители Дамара теперь требуют, чтобы бойцы покинули населенный пункт. О ситуации проинформированы власти, ведется разбирательство, отмечается издание.

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В июне СМИ сообщали, что бойцы так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру. Отмечалось, что наемники базируются примерно в 70 километрах от столицы — города Банги.

Ранее 31 июля стало известно обнаружении в ЦАР тел трех человек, предположительно, россиян. У погибших были при себе удостоверения журналистов. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибю (Сибут, примерно в 100 километрах от Дамара).

Позднее в посольстве России в ЦАР указали, что двое из трех убитых были сотрудниками «Известий». Дипмиссия выясняет, были ли убитые гражданами России. В «Известиях» же сообщили, что ни одного журналиста издания в республике нет.

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