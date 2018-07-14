Президент Габона рассказал о необходимости России для Африки

Президент Габона Али Бонго Ондимба на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, Африка нуждается в России. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Африканский лидер отметил, что Россия — большая страна, которая может многое привнести на пользу континенту. «Я приехал для того, чтобы сказать вам то, что вам уже известно: Африка в вас нуждается», — заявил Ондимба.

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Он также отметил, что высоко ценит то, что России небезразличен конфликт в Центральноафриканской республике, и считает важным объединить усилия для установления мира в этой стране.

В Центральноафриканской республике с 2013 года продолжается межконфессиональный конфликт. Тогда представители мусульманской коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ на это христиане создали отряды ополчения, которые начали расправы над мусульманами.

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