Россия бесплатно вооружила Африку

Москва безвозмездно окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое заявление сделали в МИД России.

«Из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля 2018 года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов», — заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. Он отметил, что все поставки производятся с ведома Совета Безопасности ООН и в строгом соответствии с требованиями санкционного режима в отношении страны.

Материалы по теме Все оттенки черного Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет

В республику также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР, сообщил Кожин.

Дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает укрепление национальных силовых структур страны, передачу им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и надеется на скорое урегулирование затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта.

Межконфессиональный конфликт в ЦАР продолжается с 2013 года. Тогда представители мусульманской коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ на эти действия христиане создали отряды ополчения, которые начали расправы над представителями мусульманской общины. Для стабилизации ситуации в стране развернуты воинские контингенты Франции, Африканского союза и ЕС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!