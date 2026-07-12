Названа внесенная Украиной в оплату госдолга сумма

Украина заплатила более 400 миллионов долларов в счет погашения госдолга

Украина заплатила более 400 миллионов долларов в счет погашения госдолга. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, национальный банк Украины в июне заплатил более 400 миллионов долларов в счет погашения государственного долга. Из них около 270 миллионов ушло на обслуживание и погашение госдолга, а 211,5 миллиона долларов — на выплаты Всемирному банку. Также 171,5 миллиона направлено в Международный валютный фонд (МВФ).

По информации министерства финансов страны, по состоянию на 31 мая этого года общий долг составляет 210,6 миллиарда долларов.

Последние несколько лет бюджет Украины формируется с рекордным дефицитом. На этот год расходы составляют 116 миллиардов долларов при доходах около 69 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что у Украины закончился срок выплаты 171 миллиона долларов по долгам за кредиты МВФ.