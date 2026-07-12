Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 12 июля 2026Бывший СССР

Названа внесенная Украиной в оплату госдолга сумма

Украина заплатила более 400 миллионов долларов в счет погашения госдолга
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина заплатила более 400 миллионов долларов в счет погашения госдолга. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, национальный банк Украины в июне заплатил более 400 миллионов долларов в счет погашения государственного долга. Из них около 270 миллионов ушло на обслуживание и погашение госдолга, а 211,5 миллиона долларов — на выплаты Всемирному банку. Также 171,5 миллиона направлено в Международный валютный фонд (МВФ).

По информации министерства финансов страны, по состоянию на 31 мая этого года общий долг составляет 210,6 миллиарда долларов.

Последние несколько лет бюджет Украины формируется с рекордным дефицитом. На этот год расходы составляют 116 миллиардов долларов при доходах около 69 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что у Украины закончился срок выплаты 171 миллиона долларов по долгам за кредиты МВФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о смене правительства Украины. Премьер-министр Свириденко снята с должности. Что об этом известно?
    В нескольких российских регионах возникли проблемы с электричеством из-за непогоды
    Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за пару часов до его смерти
    В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма
    Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США
    Стала известна причина поступка откусившей мужу пенис россиянки
    Стало известно об истощении арсеналов Вооруженных сил США
    Названа внесенная Украиной в оплату госдолга сумма
    Президент Словакии рассказал об отказе ряда стран НАТО помогать Украине
    Иран сделал заявление по поводу прохода судов через Ормузский пролив
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok