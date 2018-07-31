МИД прокомментировал убийство российских журналистов в Африке

У троих погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были при себе журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент их тела доставлены в город Банги, говорится в сообщении российского МИДа.

«Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов», — рассказали в министерстве. Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии находятся в контакте с местными правоохранительными структурами и выясняют все обстоятельства гибели журналистов. В министерстве добавили, что готовы оказать семьям погибших необходимую поддержку.

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Следственный комитет России (СКР) по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье об убийстве и заявил о готовности оказать помощь правоохранителям ЦАР. «В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи», — сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в ЦАР в ночь на 31 июля были убиты члены российской съемочной группы, которые собирали материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По информации СМИ, журналисты могли стать жертвами ограбления.

Водителю, который вез россиян на встречу с местным консультантом, удалось выжить. Он рассказал африканским властям, что около полуночи на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 километрах от города Сибю (Сибут), примерно в 180 километрах от столицы ЦАР — города Банги.

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