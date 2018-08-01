Коллега убитых в Африке журналистов рассказал о странном поведении их шофера

Водитель, который вез убитых в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на встречу с местным консультантом, вел себя подозрительно. Об этом сообщил РИА Новости глава «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин, совместно с которым погибшие журналисты снимали фильм.

Шофер, который достался съемочной группе, по формальным признакам был надежен, говорит Коняхин. Он был из миссии ООН и находился в базах работавших в ЦАР французских журналистов.

«У нас не было сомнений, но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию, вот и я ребятам сказал: "Как-то он очень странно себя ведет, похоже на наводку"», — вспомнил Коняхин.

По его словам, отправившиеся с водителем документалисты были уверены, что с шофером «все нормально». «На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив — неожиданно», — заметил глава ЦУР.

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Коняхин отмечает, что его коллеги отклонились от планируемого маршрута на 23 километра. По его оценке, при себе у них было около 8,5 тысячи долларов, которые предназначались для двухнедельного проживания. «Цены там космические», — отметил собеседник агентства.

Ранее мэр города Сибю (неподалеку от него были обнаружены тела журналистов) Анри Дэпеле, цитируя показания выжившего водителя, заявил, что машину со съемочной группой обстреляли из кустов около полуночи 30 июля.

Источники «Интерфакса» утверждали, что съемочную группу могли убить грабители.

В МИД России подтвердили гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР. По данным внешнеполитического ведомства, посольство России в республике не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Они въезжали в государство по туристической визе, заявила спикер МИД Мария Захарова. Она же назвала «околесицей» информацию о том, что журналисты занимались в ЦАР расследованием деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. «Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — заключила представитель министерства.

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