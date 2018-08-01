Убитые российские журналисты приехали в ЦАР под видом туристов

Три российских журналиста, убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР), приехали в страну как туристы. Об этом сообщила в среду, 1 августа, официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический. Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности», — сообщила она. По словам Захаровой, при погибших обнаружили «редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные».

Представитель МИД добавила, что тела погибших доставят в Россию в ближайшие дни, однако точная дата будет сообщена родственникам позднее. «Посольство, учитывая экстраординарную ситуацию, нашло спонсоров, которые помогают финансировать транспортировку», — заявила она.

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Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. В МИД России подтвердили, что погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Российское посольство не было проинформировано об их нахождении на территории страны.

Ранее 1 августа сообщалось, что власти ЦАР считают причастными к убийству боевиков мусульманской коалиции «Селека», а не обычных грабителей. Также стало известно, что съемочную группу, собиравшую в стране материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, перед убийством захватили примерно 10 человек. В результате нападения выжил их водитель.

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