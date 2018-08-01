В убийстве российских журналистов в Африке заподозрили мусульман

Убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналисты могли стать жертвами боевиков мусульманской коалиции «Селека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио.

По его информации, власти страны придерживаются мнения, что убийство могло быть делом рук повстанцев, а не обычных грабителей.

Ранее стало известно, что съемочную группу, собиравшую в ЦАР материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, перед убийством захватили примерно 10 человек. В результате нападения выжил водитель.

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Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. В МИД России подтвердили, что убитыми оказались журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Российское посольство не было проинформировано об их нахождении на территории страны.

В июне французские СМИ сообщили, что российские наемники находятся в ЦАР и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру.

С 2012 года в ЦАР продолжается конфликт между правительством и повстанцами, в основном мусульманами. В 2013-м представители мусульманской коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ на эти действия христиане создали отряды ополчения «Антибалака», которые начали расправы над представителями мусульманской общины. Для стабилизации ситуации в стране развернуты воинские контингенты Франции, Африканского союза и ЕС.

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