Стало известно о похищении и допросе убитых в Африке журналистов

Членов российской съемочной группы, убитых в Центральноафриканской республике, перед расправой похитили и допросили, сообщает портал Palmarescentrafrique.com со ссылкой на собственные источники. Сайт также опубликовал фотографию, на которой запечатлены два тела.

По его информации, к убийству журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко причастны боевики мусульманской группировки «Селека», контролирующие окрестности города Декоа (он находится на пути, по которому ехали россияне). Ими руководит человек по имени Нуреддин Адам (Nourrédine Adam).

Издание отмечает, что решение россиян ехать без сопровождения было «большой ошибкой».

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Выдвинутая порталом версия отличается от той, которую привел Андрей Коняхин, глава «Центра управления расследованиями», совместно с которым группа снимала в ЦАР документальный фильм. С его слов, журналистов обстреляли на дороге после того, как они отклонились от намеченного маршрута, однако водитель, выделенный им от миссии ООН, остался жив.

В МИД России опровергали сообщения о том, что группа занималась в ЦАР расследованием деятельности частных военных компаний; Коняхин сообщал, что в республике они снимали кино о местной жизни. По данным ведомства, они приехали в республику в качестве туристов и имели при себе просроченные журналистские аккредитации.

Версия о причастности боевиков «Селеки» к убийству Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР уже высказывалась. Также источники не исключают версию разбоя — с собой у съемочной группы была дорогостоящая техника и крупная по местным меркам сумма денег (около 8,5 тысячи долларов).

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