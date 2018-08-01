Убитых в ЦАР журналистов предупреждали о запрете съемок в стране

Погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов за день до убийства задерживала полиция за незаконную съемку. Об этом «Интерфаксу» рассказала коллега убитого режиссера Александра Расторгуева Сусанна Баранжиева, с которой он поддерживал связь, пока находился в ЦАР.

«За день до нападения он писал мне, что их задержали полицейские. Я спросила за что, он ответил, что там нельзя снимать. Пришлось полицейскому давать взятку, чтобы выбраться оттуда», — передает ее слова агентство.

Она также рассказала, что журналисты должны были снимать основную часть материала 30 июля, однако процесс затягивался из-за проблем с логистикой. Расторгуев сетовал, что у группы нет переводчика и водитель ничего не понимает. «Я написала ему, чтобы они никуда не двигались, пока не разберутся с водителем, потому что нельзя двигаться с тем, в ком не уверены, и он со мной согласился», — сказала Баранжиева. На последний вопрос о том, знают ли россияне, что именно будут снимать, ответа не последовало.

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1 августа сообщалось, что перед расправой мужчин похитили и допросили. По информации портала Palmarescentrafrique.com, к убийству россиян причастны боевики мусульманской группировки «Селека», контролирующие окрестности города Декоа (он находится на пути, по которому ехали россияне). До этого об этом также заявляли власти ЦАР.

О гибели журналистов стало известно 31 июля. В МИД России подтвердили, что погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Российское посольство не было проинформировано об их пребывании в республике.

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