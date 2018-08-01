Захарова назвала околесицей информацию о задаче погибших в Африке журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла в Facebook информацию о том, что трое россиян, убитых в Центральноафриканской Республике, расследовали деятельность частных военных компаний (ЧВК) в этой стране.

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно "расследований" по ЧВК в ЦАР (...) Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — написала она.

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Она сообщила, что съемочная группа, согласно информации от местной стороны, игнорировала предупреждения о выходе из зоны, контролируемой правоохранительными органами. «Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый», — добавила дипломат.

О том, что один из погибших в ЦАР россиян, журналист Орхан Джемаль, занимался в этой стране съемками фильма о работе ЧВК, сообщал «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он сослался на его разговор с самим Джемалем о возможной выдаче последнему аккредитации от радиостанции.

Вместе с Джемалем погибли режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, их тела опознаны. По данным МИД России, они приехали в ЦАР в качестве туристов и имели при себе просроченные журналистские аккредитации.

Согласно одной из версий, россияне могли стать жертвами боевиков мусульманской коалиции «Селека», также не исключается версия разбоя — с собой у съемочной группы была дорогостоящая техника.

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