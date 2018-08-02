МИД ответил на данные о пытках убитых в Африке журналистов

Врачи не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — сказала она.

1 августа портал Palmarescentrafrique.com со ссылкой на свои источники сообщал, что журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко перед расправой похитили и допросили.

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Также сообщалось, что к убийству причастна мусульманская группировка «Селека», контролирующая окрестности города Декоа (он находится на пути, по которому ехали россияне).

При этом 1 августа глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, привлеченный к съемкам документального фильма в ЦАР, рассказал иную версию случившегося. По его словам, группу обстреляли, когда она отклонилась от маршрута. Кроме того, местные силовики выдвигали версию разбойного нападения.

Об убийстве журналистов в ЦАР стало известно 31 июля. Российское посольство не было проинформировано об их нахождении на территории страны: Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в страну как туристы и имели при себе просроченные аккредитации. Сообщалось, что съемочная группа собирала материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту информацию «околесицей».

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