Москва назвала версию нападения на журналистов в ЦАР

На российских журналистов в Центральноафриканской Республике напали с целью грабежа, заявили в МИД России. Преступники, в том числе, хотели захватить автомобиль, на котором передвигались репортеры. Слова представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой опубликованы в Twitter министерства.

Захарова также сообщила, что первые итоги следствия по делу об убийстве журналистов будут подведены в пятницу, 3 августа, передавало РИА Новости.

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«На сегодня запланировано рабочее совещание с участием жандармерии ЦАР и представителей посольства России в столице этого государства, в ходе которого будут приведены промежуточные итоги работы следственной группы», — передает ее слова РИА Новости. Она также добавила, что 1 и 2 августа центральноафриканские правоохранительные органы и специалисты ООН провели осмотр места преступления и допросили свидетелей.

Ранее в российском ведомства заявляли, что на телах погибших не было обнаружено следов пыток.

До этого назывались и другие версии произошедшего: 1 августа глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, привлеченный к съемкам документального фильма в ЦАР, рассказал, что группу обстреляли, когда она отклонилась от маршрута. Кроме того, местные силовики выдвигали версию разбойного нападения.

Об убийстве журналистов в ЦАР стало известно 31 июля. Российское посольство не было проинформировано об их нахождении на территории страны. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко прибыли в страну как туристы и имели при себе просроченные аккредитации. Сообщалось, что съемочная группа собирала материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Захарова назвала эту информацию «околесицей».

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