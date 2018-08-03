Стало известно о ранении российского инструктора в ЦАР

Российский инструктор получил ранение в ходе нападения боевиков на военнослужащих армии Центральноафриканской Республики. Это произошло 10 июня этого года, говорится в докладе для Совета Безопасности ООН. Отчет датирован 23 июля, ранее об этом инциденте не сообщалось.

Солдаты в сопровождении российских инструкторов направлялись в город Бангасу. Проезжая через населенный пункт Бамбари, они были атакованы боевиками «Союза за мир в Центральной Африке» (UPC) — ответвления мусульманской вооруженной группировки «Селека». UPC, как следует из открытых данных, контролируют окрестности Бамбари. В результате был ранен один инструктор из России (военный или гражданский, не уточняется) и двое военнослужащих.

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Эксперты заключают, что этот инцидент демонстрирует способность незаконных вооруженных формирований противостоять правительственным силам.

Власти ЦАР заявляли о возможной причастности боевиков «Селеки» к убийству в республике трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об их гибели стало известно 31 июля.

Согласно данным МИД России, в ЦАР для подготовки военнослужащих республиканской армии были командированы 5 военных и 170 гражданских инструкторов, также стране была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. Это было сделано с ведома Совбеза ООН. Помимо этого, имеются неофициальные сведения о деятельности в ЦАР наемников из так называемой частной военной компании Вагнера.

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