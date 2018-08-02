Появилось фото машины убитых в ЦАР журналистов

Убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко передвигались на автомобиле марки Mitsubishi. Снимки автомобиля появились в распоряжении РБК.

На одной из фотографий видно, что в лобовом стекле машины есть пулевое отверстие со стороны пассажира. Источник издания уточнил, что в настоящее время машина находится в столице страны Банги.

Министр информации ЦАР Анж Максим Казаги рассказал, что на месте убийства не обнаружили ни денег, ни техники. Однако, как отметил редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, репортеры имели при себе фотоаппараты, экшен-камеры, несколько жестких дисков, микрофоны, а также порядка 8,5 тысячи долларов наличными.

По словам африканского чиновника, журналисты въехали в страну по туристическим визам, не предупреждали власти о характере своей деятельности. Также, по его словам, они были проинформированы об опасности маршрута. Ссылаясь на показания водителя журналистов, которому удалось выжить, Казаги подчеркнул, что россияне все равно решили ехать. Через несколько километров их остановили люди в тюрбанах и попытались отобрать машину. Один из россиян решил оказать сопротивление и был убит на месте, двое других погибли от огнестрельных ранений. Тела россиян нашли на следующий день.

Материалы по теме Три российских журналиста погибли в Африке Они снимали фильм о российских наемниках

Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. Их обнаружили неподалеку от города Сибю, рядом находился изрешеченный пулями автомобиль. Позднее тела и машину перевезли в Банги.

В МИД России подтвердили, что погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. В ЦАР они приехали 28 июля и должны были проработать там до середины августа. Журналисты планировали снять фильм-расследование о работе в стране российской частной военной компании (ЧВК Вагнера).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



