Данные о российских инструкторах в ЦАР сочли грубо извращенными

Информация о российский инструкторах в Центральноафриканской Республике (ЦАР) «грубо извращается» прессой. Об этом в пятницу, 3 августа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Видео с брифинга выложено на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, в МИД «шокированы беззастенчивой дезинформационной вакханалией», а многие материалы СМИ вообще находятся «за гранью этики». Захарова напомнила об официальной информации, имеющейся в открытом доступе, и вновь рассказала, что в ЦАР были направлены 175 российских инструкторов — 170 гражданских и 5 военных.

Представитель МИД добавила, что задача инструкторов — обучение местных военных навыкам обращения с оружием и техникой, которые Минобороны России безвозмездно поставило Банги в январе и феврале. Она подчеркнула, что все это было сделано по просьбе президента страны, на законном основании и с одобрения Совета Безопасности ООН.

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В итоге Россия уже помогла подготовить около 600 военнослужащих. Однако, когда именно закончится конфликт и удастся стабилизировать ситуацию, неизвестно, поэтому точных сроков пребывания инструкторов нет.

Ранее 3 августа стало известно, что российский инструктор получил ранение в ходе нападения боевиков на военнослужащих армии ЦАР 10 июня. Об этом говорилось в опубликованном докладе для Совета Безопасности ООН.

Имеются также неофициальные сведения о деятельности в ЦАР наемников из так называемой частной военной компании Вагнера. 31 июля СМИ сообщили, что жители города Дамара расправились с одним из российских бойцов.

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