ЕС усилится в Африке из-за России

Европейские министры иностранных дел решили усилить военную поддержку Центральноафриканской Республики, чтобы противодействовать влиянию России на положение дел в стране. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как пишет издание, европейские дипломаты в последние недели часто высказывали опасения в связи с присутствием России в ЦАР. В заявлении, составленном 15 октября, они призвали всех международных акторов «скоординированно и открыто поддержать правительство республики».

Сообщается, что в рамках заключенного с руководством ЦАР военного договора, Россия направила в страну вооружение и десятки военных инструкторов. По информации, которую приводит Reuters, точное число российских специалистов, действующих в стране, неизвестно и варьируется от 250 до 1000.

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Как пишет WSJ, некоторые дипломаты считают, что РФ поддерживает и антиправительственное ополчение. Также, по их словам, Россия запустила в ЦАР кампанию по дезинформации населения на тему роли Франции и ЕС в событиях внутри страны.

Цель Москвы, по мнению авторов заявления — закрепиться в богатой полезными ископаемыми африканской стране для дальнейшего усиления в регионе. По неподтвержденной информации от источников Reuters, в ЦАР действуют бойцы так называемой частной военной компании Вагнера.

Россия, по данным Центра Карнеги, — крупнейший поставщик оружия в Африку: она ответственна за примерно 35 процентов импорта вооружений на континент.

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