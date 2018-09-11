Усиление России в Африке застало Запад врасплох

Россия в последнее время активно борется за усиление своего влияния в Африке, что застало врасплох западные страны. Об этом пишет The Guardian.

Эксперты отмечают, что Москва стала действовать активнее в 2018 году: в частности континент весной посетил глава российского МИД Сергей Лавров. Также стало известно о направлении в Центральноафриканскую Республику 175 российских инструкторов и безвозмездной поставке оружия и техники.

«Официально российское правительство и ЦАР давно сотрудничают. Но, честно говоря, никто не поверил бы, если прошлой осенью сказали, что такое произойдет, что там так скоро будет столько русских», — заявил изданию сотрудник одной из международных организаций.

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По словам другого эксперта, Запад оказался не готов также и к переговорам Москвы с другими африканскими странами. Наблюдатели указали в том числе на встречу Лаврова с коллегой из Эритреи в конце августа. Тогда было объявлено, что стороны ведут переговоры о создании логистического центра в одном из эритрейских портов и договорились о перспективных проектах по добыче сырья, передавало агентство РИА Новости. Специалисты считают, что таким образом Россия сможет получить доступ к Красному морю.

«То, что мы видим, — это возвращение России, которая пытается найти нишу, где будет способна конкурировать. И эта ниша — оружие», — отмечает Пол Стронски, ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. Он указал, что в сфере поставок потребительских товаров Африку уже занял Китай, поэтому Москве остается заручаться поддержкой стран континента с помощью вооружений и списания долгов.

Глава МИД России посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию в марте впервые с 2014 года. В то же время по большей части переговоры завершались декларациями о намерениях.

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